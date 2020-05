„Sehr klare Entscheidungen“

Merkel kündigte für die nächste Konferenz mit den Ministerpräsidenten „sehr klare Entscheidungen“ für den Sport in der Corona-Krise an. Dann werde es darum gehen, in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen „bestimmte sportliche Betätigungen“ wieder möglich sein werden, sagte Deutschlands Bundeskanzlerin nach den Beratungen am Donnerstag in Berlin. Großveranstaltungen und damit auch Spiele der Bundesliga mit Zuschauern wird es bis mindestens 31. August nicht geben. „Diese werden für längere Zeit untersagt bleiben müssen“, sagte Merkel