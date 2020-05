„Wichtige Erleichterung“

Die österreichische Bundesregierung hatte sich laut Innenministerium „mit aller Kraft“ für Erleichterungen in diesem Bereich starkgemacht. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sagte in einer Stellungnahme gegenüber der APA: „Die Ausnahmen an der Grenze bedeuten für die Österreicherinnen und Österreicher, die in diesen Regionen wohnen, eine wichtige Erleichterung.“