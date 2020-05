Letzteres erwartet Schreuder allerdings nicht, wie der grüne Fraktionsführer der APA sagte. „Das würde ich als politisches Foul wahrnehmen.“ Er rechnet daher mit einem Veto von SPÖ und FPÖ. Die FPÖ will ihr Abstimmungsverhalten bei einer Fraktionssitzung am Montagvormittag festlegen. Die SPÖ kündigte indessen bereits am Donnerstag an, im Bundesrat einen Einspruch einzulegen. „Unsere inhaltliche Kritik bleibt aufrecht, deshalb ist auch mit einem Einspruch unsererseits zu rechnen“, so Vizeklubchef Jörg Leichtfried.