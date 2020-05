Das Ziel des Gemeinschaftsprojektes „Gemeinsam stark, gemeinsam steirisch“ ist es, Kindern aus Familien mit Bedarf, die bislang dem digitalen Unterricht nicht oder nur eingeschränkt folgen konnten, die Teilnahme in Zeiten von „Distance-Learning“ zu ermöglichen. Seit 16. April wurde mittels Erhebung ein Bedarf von 1380 mobilen Endgeräten festgestellt. Bis heute wurden bereits mehr als zwei Drittel der benötigen mobilen Endgeräte in die Verteilung gebracht. Die verbleibende Anzahl wird in den nächsten Tagen übermittelt.