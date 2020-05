„Zusammenrücken“ als positiver Effekt

Den Wirten in den Bundesländern rufen die Gastro-Profis unisono zu, sich „nur nicht von negativer Stimmung anstecken zu lassen“. Man müsse mit Fröhlichkeit in die Sache hineingehen. „Wir schaffen das!", sind sich Plachutta, Winkler, Friese und Kolarik sicher, die - wie sie bemerkten - in dieser Konstellation noch nie zuvor zusammengetroffen waren. Was man in dieser Zeit vielleicht am meisten gemerkt habe, sei, dass man „viel mehr Gemeinsames“ habe. Vielleicht sei auch das „Zusammenrücken“ ein positiver Effekt der Corona-Ausnahmesituation, befanden die Gastronomen.