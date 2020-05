Arbeitslosigkeit stieg seit März massiv an

Die Pandemie führte in den USA zu einer verheerenden Wirtschaftskrise: Das Virus und die Maßnahmen zu dessen Eindämmung haben die Wirtschaftsaktivität in vielen Branchen weitgehend zum Erliegen kommen lassen. In den USA begann die Arbeitslosigkeit Mitte März massiv anzusteigen.