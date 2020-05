So – oder so ähnlich – beginnen viele Schilderungen von Tiroler Eltern. „Die Lehrer sind sehr bemüht. Der Online-Unterricht ist aber für alle Neuland. Mein Großer bekommt die Aufgaben in fünf unterschiedlichen Anwendungen. Das bringt selbst mich als Technikinteressierte an die Grenze“, berichtet Evelyn. Von den anderen Sorgen in der Isolation hat die zweifache Mutter da noch gar nicht angefangen.