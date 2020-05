Die Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik (UMIT) in Hall in Tirol hat nun aufgrund einer Beeinspruchung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) ihre Marke ändern müssen. In Zukunft wird sie nach außen mit der Marke „UMIT TIROL - Die Tiroler Privatuniversität“ auftreten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.