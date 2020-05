Dass er in der Zwischenzeit mit Mike Pircher einen neuen RTL-Cheftrainer (anstelle von Benjamin Prantner) erhielt, kam für Brennsteiner überraschend. „Weil der Benni gute Arbeit geleistet hat. Wir, speziell ich, haben aber die Trainingsleistungen nicht so umsetzen können“, nimmt sich der Pinzgauer selbst in die Pflicht. In der Vorsaison gab er im Training oft die Zeiten vor, blieb in den Rennen (mit einem 15. Platz in Adelboden als Höhepunkt) aber zumeist weit hinter seinen Möglichkeiten. Das soll sich in der kommenden Saison ändern - die hoffentlich einmal ohne Verletzung über die Bühne geht.