Kein idealer Zeitpunkt war am vergangenen Sonntag, als der grüne Landes-Vize Heinrich Schellhorn in einer unabgesprochenen Schnellschussaktion verkündete: Zum Muttertag werde man seine Lieben in den Seniorenheimen besuchen dürfen. Die überrumpelten Heime setzen derzeit alle Hebel in Bewegung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Günstig, dass sich das Land seine eigenen Regeln machen kann: Besuche in den Spitälern bleiben verboten.