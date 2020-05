Regierung will Corona-Maßnahmen lockern

Allein in der zweiten März-Hälfte gingen fast 900.000 Jobs verloren. Inzwischen geht die Regierung davon aus, dass medizinisch das Schlimmste überstanden ist und die Auflagen langsam wieder gelockert werden können. Regierungschef Pedro Sanchez will dafür sorgen, dass das Land bis Ende Juni zur Normalität zurückkehren kann.