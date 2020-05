Diese besondere Freundschaft zwischen Mensch und Tier hat in den 90er-Jahren wohl so manchen Kinobesucher zu Tränen gerührt und Hauptdarsteller Jason James Richter mit nur 13 Jahren zum gefeierten Kinderstar gemacht. Mit seinen großen, blauen Augen und der braunen Wuschelmähne eroberte er als Jesse auch in den beiden Fortsetzungen des Kino-Hits die Herzen seiner Fans.