Stefan Ilsanker macht sich (im Video oben) Gedanken über die Zukunft des Fußballs, und zwar in wirtschaftlicher Hinsicht. „Ich hätte überhaupt nichts gegen einen salary cap wie in Amerika. Wir verdienen ja tatsächlich, wahrscheinlich - gesellschaftlich gesehen - sogar zu viel. Aber wenn im Fußball über eine Gehaltsgrenze diskutiert wird, warum dann nicht auch in der Wirtschaft?“ Ilsankers komplettes Statement sehen Sie im Video oben.