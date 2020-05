Über 6000 Tote in Deutschland

Nach den RKI-Zahlen sind bisher 6288 Menschen in Deutschland im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Altersdurchschnitt lag bei 81 Jahren. Die Sterberate ist seit Ende März von 0,8 auf 4 Prozent gestiegen. Das heißt, dass von den bisher registrierten Covid-19-Infizierten vier Prozent gestorben sind. Er gehe allerdings auch in Deutschland weiter davon aus, dass mehr Menschen an Covid-19 sterben als offiziell registriert werden, so Wieler.