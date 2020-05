Die Anlagen mussten Mitte März als Maßnahme gegen das Corona-Virus geschlossen werden. Ab morgen können die Spielplätze laut einer Verordnung des Landes wieder bespielt werden. Begleitpersonen müssen bis auf Weiteres jedoch einen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie ausreichend Abstand zueinander einhalten. „Die Salzburgerinnen und Salzburger haben durch ihr diszipliniertes Verhalten in den vergangenen Wochen entschieden dazu beigetragen, dass die Covid-Maßnahmen nun gelockert werden können. Gerade für viele Familien und Kinder waren die Einschränkungen oft eine große Belastung. Umso freut es mich, dass wir die Spielplätze in der Stadt Salzburg nun wieder öffnen können“, sagt die zuständige Bürgermeister-Stellvertreterin Barbara Unterkofler dazu. Kindern stehen damit ab sofort wieder 83 Spielplätze in der Stadt zu Verfügung.

Die Pause haben die Mitarbeiter der Stadt Salzburg dazu genutzt, um die Spielplätze fit für die kommenden Monate zu machen. So wurden Geräte kontrolliert oder ausgetauscht, Fallschutz aufgefüllt oder die Grünflächen gesäubert.