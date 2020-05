„Kaufanreize, aber keine Rabattschlacht“

Gerade jetzt im Frühjahr habe man normalerweise die stärksten Verkaufsmonate. Im Vorjahr wurden über 30.000 Neuwagen in Tirol verkauft, heuer drohen kräftige Rückgänge. „Um den Markt ordentlich ankurbeln zu können, wird es sicher Kaufanreize geben. Diesen Frühsommer vielleicht sogar noch verstärkter als in den Jahren zuvor. Was allerdings nicht passieren wird, ist die von einigen vermeintlichen Experten herbeigeschworene Rabattschlacht“, ist Dieter Unterberger überzeugt.