31 Dienstnehmer betroffen

Betroffen sind 31 Dienstnehmer und mehr als 100 Gläubiger, geplant ist eine Restrukturierung. Die Baumgartner Schuh und Mode GmbH ist zusammen mit Humanic sowie den früheren Grazer Schuhhäusern Spitz und Stiefelkönig eines der jahrzehntelangen Aushängeschilder der steirischen Branche und des Innenstadthandels. Es gab noch drei Filialen: den Firmensitz in der früher florierenden Annenstraße sowie Standorte in der Grazer Gleisdorfer Gasse und in der Linzer Gasse in Salzburg.