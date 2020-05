Ermittlungen gegen vier Vereine in ganz Deutschland

Als ein Grund für die Ermittlungen gegen die vier Vereine in Berlin, Dortmund, Bremen und Münster zum jetzigen Zeitpunkt dürfte auch eine erwartete Hisbollah-Beteiligung an Veranstaltungen zum sogenannten Al-Quds-Tag am 16. Mai sein, an dem Demonstrationen gegen Israel stattfinden.