Der Raiffeisenverband Salzburg erhält eine neue Führung. Mit 1. Mai wird Heinz Konrad als neuer Generaldirektor Vorsitzender in der Geschäftsleitung. Der amtierende Chef der größten Bankengruppe im Bundesland, Günther Reibersdorfer, tritt nach 15 Jahren an der Spitze in den Ruhestand. Konrad war seit 2003 Leiter des Geschäftsbereichs Firmenkunden und seit 2019 stellvertretender Generaldirektor.