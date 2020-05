Steuerung per Handy-App, Sprache oder Fernbedienung

Gesteuert wird die Soundbar über die Hersteller-App, mit der sie sich im Verbund mit anderen Sonos-Lautsprechern auch in Surround-Systeme eingliedern lässt. Dank Infrarot-Empfänger klappt die Steuerung per TV-Fernbedienung, direkt an der Soundbar gibt es Touch-Bedienung. Die Sonos Arc unterstützt mit nach oben abstrahlenden Treibern Dolby Atmos. Die Verbindung zum TV wird via HDMI (eARC oder ARC) eingerichtet. Eine Begleit-App soll helfen, den Sound optimal an die Akustik im eigenen Wohnzimmer anzupassen. Eine optionale Halterung um 80 Euro ermöglicht die Wandmontage.