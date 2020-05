Radikaler Umbau wäre nötig gewesen

Die Geldgeber hätten schnellere Erfolge von der Gesellschaft erwartet, heißt es bei „Tarnkappe“. Dafür hätte es aber offenbar gröbere Umbauten in der GVU geben müssen, das hätte den Geldgebern aber zu lang gedauert. So schlittert die GVU nun in die Insolvenz.