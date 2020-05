Unicef startet Facebook-Spendenaktion gegen Corona

Als Reaktion auf die Corona-Krise wurde der #givingtuesdayNOW ins Leben gerufen. Er findet rund um die Welt am 5. Mai statt und soll zu mehr gesellschaftlichem Engagement aufrufen. Im Zuge dessen initiiert Unicef in den sozialen Medien nun eine besondere Aktion. Am Aktionstag startet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen eine Facebook-Spendenkampagne im Kampf gegen die Pandemie. Das Ziel ist es, bis 24 Uhr mindestens 5.700 Euro für Seifen-Pakete zu sammeln. Das ergibt 30.000 Seifen.