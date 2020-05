Am Mittwoch gab Fabregas via Twitter bekannt, dass seine Uroma wieder gesund sei. „Sie hat das Coronavirus mit 95 bestanden. Der Test war gestern negativ“, schrieb er und fügt ein Foto seiner „Superheldin“ hinzu. „Nichts davon wäre möglich ohne die Hilfe all der Krankenschwestern und Ärzte, die in jedem Moment ihr Leben geben, damit wir gesund werden!“