Laut den aktuellen Zahlen des Innenministeriums (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) sind mittlerweile wieder 12.907 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, wieder genesen. Das sind um 128 Genesene mehr als noch am Vortag. Aktiv an Covid-19 erkrankt sind derzeit 1961 Menschen, das sind um 82 weniger als am Mittwoch.