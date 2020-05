Wien ist vom wochenlangen Shutdown der Wirtschaft besonders hart getroffen: Der Tourismus liegt am Boden, das gesamte kulturelle Leben steht still, umsatzstarke Veranstaltungen sind abgesagt. Wie kann die Wirtschaft nun wieder hochgefahren und Betroffenen geholfen werden - und wie sieht man in Wien den Corona-Kurs der Bundesregierung? krone.tv-Moderator Gerhard Koller im brisanten Interview mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Tag vor dem 1. Mai über wirtschaftliche Folgen des aktuellen Kurses, Planungssicherheit für die Wirtschaft, die Zahl der Corona-Toten - und „Angstmacherei“ in der Politik.