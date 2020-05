„Dieses Comeback steht fest. Ich werde bei der Wien-Wahl am 11. Oktober als Bürgermeisterkandidat antreten“, hat Heinz-Christian Strache bei der Pressekonferenz der „Allianz für Österreich“ am Donnerstag verkündet. Es werde auch einen neuen Namen für die „Heimat- und Bürgerbewegung“ geben, und man könne davon ausgehen, dass sein Name darin vorkomme. Eine österreichweite Bürgerbewegung solle entstehen. Sein Anspruch ist ein zweistelliges Ergebnis - trotz einiger offener Verfahren.