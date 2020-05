„Schnell und unbürokratisch unseren Beitrag leisten“

Oesterreichs-Energie-Präsident Leonhard Schitter, Chef der Salzburg AG, sagte, es sei „selbstverständlich, dass wir in einer so umfassenden Krise schnell und unbürokratisch unseren Beitrag leisten“. Für den Fachverband Gas Wärme betonte dessen Obmann, Wiener-Stadtwerke-Vizechef Peter Weinelt, die heimische Gaswirtschaft sei sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst: „Daher gewährleisten wir auch weiterhin während der Covid-19-Maßnahmen die Aufrechterhaltung der Gasversorgung für Privathaushalte und Kleinunternehmen auch in diesen herausfordernden Zeiten.“