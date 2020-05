Sie spielt am Burgtherater und ist ein „Soko“-Serienstar, führte unzählige Male erfolgreich Regie, widmet sich am Max-Reinhardt-Seminar auch noch dem Schauspiel-Nachwuchs. Und das sind nur einige ihrer Projekte. Kein Wunder also, dass ein Nestroy-Theaterpreis, ein Nestroy-Publikumspreis und ein ORF-Hörspielpreis ihr Eigen sind und ihr außerdem der Titel Kammerschauspielerin verliehen wurde. Maria Happel gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen des Landes. Derzeit zeigt sie ihr Können in der Fernsehfilmreihe „Dennstein und Schwarz“, in der zwei Anwältinnen spannende Fälle lösen. Zu sehen am Freitag, dem 1. Mai, um 20.15 Uhr auf ORF 2.