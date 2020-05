Extrem schnelle Schneeschmelze

In der Gemeinde Obertilliach im Bezirk Lienz gab es im November knapp 1,4 Meter Neuschnee, danach aber nur mehr wenig Niederschlag. Bereits bis Februar sank die Schneedecke in Obertilliach auf rund 20 Zentimeter ab. Im März wurde mit Neuschnee noch einmal ein halber Meter Gesamtschneehöhe erreicht. „Dann hat eine extrem schnelle Schneeschmelze eingesetzt und ließ die Osttiroler Gemeinde bereits bis Anfang April völlig ausapern“, kann Mair diesen speziellen Winter an einem konkreten Beispiel festmachen.