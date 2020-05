Trump macht keine gute Figur

Mit täglichen Pressekonferenzen versucht sich Trump nun als Corona-„Kriegspräsident“ zu profilieren, doch macht er dabei keine besonders gute Figur. Während andere Regierungschefs vom Corona-Bonus profitieren, kommen Trumps Zustimmungswerte nicht vom Fleck. Im Gegenteil: In einer Ende April durchgeführten Umfrage gaben nur noch 47 Prozent der Amerikaner an, die Ratschläge Trumps in der Corona-Krise befolgen zu wollen - um 15 Prozentpunkte weniger als in einer früheren Umfrage. 98 Prozent sagten, dass sie sich nicht - wie von Trump insinuiert - Bleichmittel zu Desinfektionszwecken injizieren würden.