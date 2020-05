Lunacek führt derzeit täglich Gespräche mit Vertretern der Branche. Lukas Crepaz, kaufmännischer Direktor der Festspiele, nahm am Montag teil. Zu Inhalten sagt er nichts: „Wir haben darüber Stillschweigen vereinbart.“ Das Büro Lunacek gibt sich ein wenig offener: „Es ging vor allem um freischaffende Künstler.“ Heißt auch: Das für die Festspiele so wichtige Thema „Großveranstaltungen“ ist nicht durch. „Wir haben sie in die neue Verordnung Anfang Mai nicht aufgenommen. Wir glauben auch nicht, dass es am 15. Mai so weit ist“, so aus dem Büro Lunacek weiter. Auch beim Thema großer Proben sei unklar, wann neue Regelungen kommen.