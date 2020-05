Österreichs Maturanten haben es in Zeiten des Coronavirus wahrlich nicht leicht. Am Montag geht die Vorbereitung auf die Zentralmatura mit der Rückkehr in die Klassen in die heiße Phase. Die „Krone“ und der „Mathe-Trainer“ wollen Schüler beim E-Learning unterstützen und machen euch jetzt im virtuellen Klassenzimmer fit für die Matura - mit interaktiven, auf Maturanten zugeschnittenen - und kostenfreien - Mathematik-Webinaren. Die Anmeldung zu den ersten Terminen am 4. und 5. Mai ist ab sofort möglich!