Singles in Corona-Krise: Frauen deutlich aktiver

Der Alltag wird momentan vom Coronavirus bestimmt. Restaurants und Bars haben nach wie vor geschlossen, die Menschen sind um Social Distancing bemüht, Masken in Supermärkte und Öffis sind Pflicht. In einer Online-Umfrage der Online-Partneragentur Parship wurden insgesamt 676 Mitglieder zur aktuellen Situation befragt. Dabei zeigt sich deutlich: Ein Großteil der Singles begegnet dieser Herausforderung, indem er Struktur in den Tagesablauf bringt und an bestehenden Gewohnheiten festhält. Ein Drittel der Singles bestätigt, zu regelmäßigen Zeiten zu essen, zur gleichen Zeit aufzustehen und auch zur gewohnten Uhrzeit ins Bett zu gehen.