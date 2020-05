Doch sind die heißen Einteiler auch abseits der Glitzer-und-Glamour-Welt wirklich tragbar? Eins ist jedenfalls schon fix: Sie verzeihen keine noch so kleine Problemzone. Dafür w erden in den knallengen Stücken die Kurven auch extrem betont. Ein wenig Mut ist für diesen Look, der eher was für die Party am Wochenende als fürs Büro etwas ist, also in jedem Fall von Vorteil.