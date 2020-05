In der Folge „Pest“ vom Jänner 1975 versucht Charles Ingalls mit Pastor Alden und dem Arzt Doc Baker - die 19. Jahrhundert-Version von Dr. Anthony Fauci - die Ausbreitung des Typhus unter den verängstigten Siedlern einzudämmen. Das Trio wandelt die örtliche Kirche in ein Krankenhaus um, während sie nach dem Auslöser der Seuche forschen. Gilbert dazu: „Wir haben in der Serie alles getan, was wir heute auch tun müssen. Wir sind alle zu Hause in Quarantäne gegangen, haben Kranke von ihren Familien getrennt und haben geforscht, wie wir den Erreger abstellen können.“ Erst nachdem ein Dutzend Einwohner sterben, entdeckt Charles Ingalls den Auslöser: Von Ratten infiziertes Maismehl in einer Scheune.