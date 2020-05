In einem Radio-Interview verriet Yolanda Hadid nun: Ja, Gigi wird Mama! Sie sei zwar immer noch ein wenig geschockt von der Nachricht, aber im positiven Sinne, so die 56-Jährige. „Natürlich freuen wir uns unglaublich! Ich bin so begeistert, im September endlich Großmutter zu werden, vor allem, weil ich vor Kurzem meine Mutter verloren habe.“ Aber so sei das im Leben: Eine Seele verlasse die Erde, eine neue komme dazu. „Wir fühlen uns so gesegnet!“