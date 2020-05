„Krone“: Wie hat sich Ihr beruflicher Alltag und jener Ihrer Kollegen seit Beginn der Krise verändert? Welche täglichen Abläufe sind nun anders?

Rostek: Um die Gesundheit unserer Pfleger und des restlichen Teams in keiner Weise zu gefährden, hat die Leiterin der Reitbahn, Geschäftsführerin Sonja Klima, einen Arbeitsablauf erstellt, bei dem immer nur kleine Gruppen gleichzeitig die Pferde trainieren und im Stall betreuen. Das heißt es gibt die Gruppe Eins bestehend aus Bereitern, die immer aus den gleichen Personen besteht und ebenfalls eine Gruppe mit Pferdepflegern, die sich in den Stallungen um die Pferde kümmern. Was neu ist, ist das durch die Aufteilung in kleinen Gruppen in Schichten gearbeitet wird, um die nötige Distanz einzuhalten und wir jetzt auch am Nachmittag Trainings haben. Die Hygiene Maßnahmen wurden auch erheblich gesteigert.