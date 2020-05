Anzengruber macht 180-Grad-Drehung

In aller Früh verständigte sich die „bürgerliche Allianz“ aus ÖVP, Für Innsbruck und FPÖ darauf, Hannes Verdross im Stadtsenat zum Finanzdirektor zu küren. Offenbar gab es in dieser Frage auch einen aufrechten Klubbeschluss der ÖVP! Was Abmachungen bei der Stadtpartei derzeit wert sind, offenbarte sich wenige Stunden später: Vize-BM Hannes Anzengruber vollzog einen Meinungsschwenk um 180 Grad und sicherte so den Kontrahenten SPÖ und Grünen die Mehrheit für ihren Finanzdirektor-Kandidaten.