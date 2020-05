Große Sorge um Magier Roy Horn: Der 75-Jährige ist am Coronavirus erkrankt und musste am Wochenende in eine Klinik in Las Vegas gebracht werden, wo er beatmet wird. Die „Bild“-Zeitung sprach nun mit seinem Partner Siegfried Fischbacher, der verriet: Roys gesundheitlicher Zustand sei besorgniserregend.