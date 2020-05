Im Sportpark in Klagenfurt fand am Mittwoch die - mit Abstand - größte Gemeinderatssitzung statt. Auf 2200 Quadratmeter wurde der „Gemeinderatssaal“ in der Ballsporthalle beim Stadion aufgebaut. Aufgrund der Fußwege war es im wahrsten Sinne eine „Marathon-Sitzung“. Bis spät in den Abend wurde debattiert