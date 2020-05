Die Zielgruppe bilden vorerst ausschließlich inländische Gäste; auch solche, die bisher wenig bis gar keinen Urlaub in Kärnten gemacht haben. In den letzten Jahren kamen rund 40 Prozent der Kärntner Urlauber aus Österreich – diese Zahl müsse nun nach oben optimiert werden. Der Ausfall ausländischer Gäste soll kompensiert werden – wie ist unklar. Kritik an „Phase 1“ kommt von der FPÖ: Tourismusbetriebe retten sei wichtiger als eine Werbekampagne