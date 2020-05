In der Nacht zum 1. März 2020 ging der Täter neuerlich auf Beutezug in Gaststätten in der Stadt Salzburg. Eine Täterbeschreibung und Aufnahmen auf der Videoüberwachung führten schließlich zu dem 19-jährigen Deutschen. Der Mann zeigte sich teilweise geständig. Insgesamt wurden ihm 14 Delikte nachgewiesen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er die Taten allein begangen haben. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.