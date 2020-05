Am Mittwoch gegen 19.20 Uhr ging am Polizeinotruf die Anzeige ein, dass ein Mann vor seiner Wohnung mit einer Waffe hantiere. Außerdem habe er auch bereits einen Schuss abgegeben. Daraufhin wurde in der betroffenen Straße der gesamte Verkehr gesperrt, eine Außensicherung um das Objekt aufgezogen sowie das Einsatzkommando Cobra alarmiert. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 51-jährigen Steyrer.