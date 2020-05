Der Vorfall hatte sich am Freitag am Hawthorne Regional Airport in Los Angeles ereignet. Ford war mit seiner Avia Husky gerade gelandet, als ihn ein Flughafen-Mitarbeiter aufforderte, zunächst noch auf dem Rollfeld auszuharren. Auf einer Bahn, die der Hollywoodstar mit seiner Maschine kreuzen musste, fanden nämlich gerade Lande- und Startübungen statt. Doch statt sich an die Anweisungen des Towers zu halten, beschleunigte Ford und kreuzte die Fahrbahn dennoch.