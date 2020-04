In der brasilianischen Metropole Manaus steigt die Zahl der Covid-19-Toten so schnell, dass die Leichen in Massengräbern beerdigt werden müssen. Am Hauptfriedhof der größten Stadt im Amazonas-Regenwald werden bis zu fünf Tote pro Grab bestattet, der Stadt könnten bald die Särge ausgehen. „Es ist Chaos hier“, schilderte Maria Garcia, die sich drei Stunden lang in einer Schlange anstellen musste, um eine Sterbeurkunde für ihren 80-jährigen Großvater zu bekommen.