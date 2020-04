„Wegen der wenig rosigen Aussichten in der Stadt, der wochenlangen Schließung und weil einen der Staat so in der Luft hängen lässt, habe ich mich zu Ostern so entschieden“, sagt Huemer der „Krone“. Nach den „schlimmsten Wochen seines Lebens“ ist er von der Politik enttäuscht: „Der Gastronomie muss endlich richtig geholfen werden.“