Die Corona-Zahlen entwickeln sich gut, die wirtschaftlichen Folgen werden jedoch dramatisch sein. Einige schwer betroffene Unternehmen, wie die AUA, haben bereits Staatshilfen beantragt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte am Mittwochabend in der „ZiB 2“, dass es jedoch keine Unterstützung ohne Gegenleistung geben werde. Ein Konjunkturpaket solle die österreichische Wirtschaft schon bald wieder ankurbeln. Das erst kürzlich ausgehandelte Regierungsprogramm sieht der Kanzler nicht in Gefahr.