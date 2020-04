„Kontrollierte Normalität herstellen“

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerk Österreich, fordert daher die Einrichtung von „anerkannten Testverfahren“ und „sicheren Reisekorridoren“ für die Betroffenen. Damit könnte man die Lage „wirksam stabilisieren und kontrollierte Normalität herstellen“. Getragen werden sollten die Kosten für Tests und die notwendigen Aufenthalte an der Teststation von der Öffentlichen Hand: „Der Bund hat den Ländern 100 Millionen Euro in einem Pflegepaket zur Verfügung gestellt“, so Anselm. „Aus diesen Mitteln sollte die Übernahme der Kosten erfolgen.“