„Die aktuelle Lage trifft uns tief, aber sie öffnet uns auch die Augen“, heißt es in einem Auszug der E-Mail-Kommunikation des Ötztal Tourismus an seine Stammgäste. Mit ihnen in Kontakt bleiben, heißt die Devise. Nicht mit Werbebotschaften, sondern mit Einblicken in die Gemeinschaft der Ötztaler, mit Geschichten über jene Einheimischen, die das Tal prägen. Niemand weiß nämlich, wie die touristische Arbeit konkret weitergeht.