Die einen verlieren mehr, die anderen weniger

Man stelle deshalb kurzerhand drei neue Tische am Spielplatz auf und mache auch den Kastaniengarten, der ansonsten Hochzeitsgästen vorbehalten ist, für sämtliche Gäste auf. „Die Wege werden dadurch zwar natürlich weiter“, gab sie zu bedenken. Der Sitzplatzverlust werde sich dadurch aber in Grenzen halten, so Heis.